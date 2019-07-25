政Whats噏：對政府施政心淡　新民黨譚領律退黨

西貢區議員譚領律尋日(24日)喺社交網站宣布退出新民黨及公民力量，佢指就近期香港發生的連串事件深感痛心，而政府無意及無力解決紛爭，政黨的立場有所限制，對其信念和價值觀造成嚴重衝擊。查實新民黨近年有多名區議員退出，現時僅剩14名區議員，意味着單憑該黨，唔夠15名區議員提名1人出選俗稱「超級區議會」的區議會(第二)功能界別(下稱「超區」)議席。新民黨主席葉劉淑儀回覆時讚揚譚係優秀區議員，其退黨係該黨嘅損失，明白對方感到難為而退黨，雙方仍保持朋友關係。



譚領律尋日中午宣布退黨決定，但指放下政黨包袱後，會堅持十多年來服務社區嘅初心，繼續一心一意為民服務，形容未來嘅路難行，但「我的心卻輕省了」。佢回覆時稱，唔打算加入其他政黨。



葉劉就指，接獲譚通知，得知佢想退黨，二人傾咗好耐，知道譚受社工身份同教會背景影響，政府表現好差，令社工界同教會有好大意見，明白譚好為難，尤其是近日發生嘅元朗事件，令到外界對於政府更失信心，變得負面咗，譚亦喺元朗事件後決定退黨，但雙方仍然係朋友，引述譚多謝新民黨一直以來對地區同政策嘅支持。



被問到該黨係咪唔夠區議員提名取得「超區」嘅「入場券」，葉劉指，自己目前仍未決定係咪參選「超區」，若該黨決定派人出選，都唔會只係依靠新民黨嘅區議員提名，因為提名後仍需選民投票，若只係一個黨支持會唔夠票，必須要尋求獨立議員支持，又指自己亦同好多獨立議員關係良好，目前仍未決定，但若要出選，相信都會取得足夠提名咁話。