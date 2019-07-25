香港6月出口貨值大跌9%　遠遜預期

政府統計處公布，6月香港整體出口貨值按年大跌9%，遠遜預期跌2.3%，5月則跌2.4%，連跌8個月。與此同時，6月整體進口貨值按年亦大跌7.5%。



出口地區方面，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌8.4%。跌幅最大依次為泰國(跌13.6%)、中國內地(跌10.6%)、韓國(跌8.4%)、馬來西亞(跌7.8%)和日本(跌6.5%)。另一方面，輸往菲律賓和台灣的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升33.2%和13.9%。



同期，來自大部分主要供應地的進口貨值同均錄得下跌，跌幅依次為韓國(跌25.7%)、印度(跌17.4%)、台灣(跌10.8%)、馬來西亞(跌9.0%)和泰國(跌8.2%)。來自內地的進口貨值亦下跌2.3%。另一方面，來自瑞士的進口貨值則上升2.4%。



政府發言人表示，全球經濟環境欠佳及中美貿易摩擦，令亞洲的製造業活動和貿易往來進一步受壓，輸往大部分主要市場的出口均錄得不同程度跌幅。展望將來，環球經濟偏軟，以及中美貿易摩擦及其他外圍發展帶來的不確定性，將繼續制約香港商品出口的表現。

