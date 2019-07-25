動漫節電競音樂節明開鑼　旅發局稱遇突發事故即通報

香港動漫電玩節及香港電競音樂節將於明日(26日)於灣仔會展中心同步開鑼。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興今(25日)表示，面對近日《逃犯條例》修訂風波影響，預計今年到場人次與去年相若達至約8萬人，而會場將增加人手維持秩序，「到時會有工作小組負責巡邏，遇上突發事情可即時匯報。」



洪認為香港對旅客而言仍是安全的地方，現階段無法準確預計今年入場人次。問及會否擔心展覽期間發生不合作運動，他指會尊重其他人士發表意見的自由，只要其行為不影響他人就不會干涉。談到日前書展出現「連儂牆」，洪稱不擔心電競音樂節會場出現同樣情況，若出現亦不會阻止及撕去相關紙條。



洪又提到今年電競音樂節的籌備金額為3300萬港元，較去年少300萬港元，因活動場地縮少約一成多，「場地方面慳咗錢。」洪指今年電競音樂節新增「懷舊格鬥區」及「無人機體驗區」等，前者擺放多部不同年代的格鬥遊戲機，希望吸引年長市民入場打機；後者則免費教市民試玩無人機。



動漫電玩節參展商PlayStation市場傳訊部及網絡業務部(香港及東南亞)總經理趙善盈表示，去年銷情比前年增加5%，希望今年銷情能維持去年水平。她指近期生意較淡靜，故今次推出限額折扣優惠，市民購買任何型號的PS4主機可獲減價600港元，購買PS VR連攝影機套裝即減800港元。



另一參展商Hot Toys市場傳訊經理李雪兒指，不擔心入場人流受近日社會氣氛影響而減少，有信心銷情會有所增長，因顧客網上反應積極，以及今次攤位擺放了全球首次展出的三款電影人物一比一模型，料會吸引粉絲到場觀賞。



今次兩展明日同步開鑼，但值得留意的是，電競音樂節僅於動漫電玩節展期首三日同期舉行，買票的市民須留意於首三日到場才能一票通行兩展。