非禮舊同學罪成　財務經理患睡眠性交症上訴得直

一名28歲財務規劃經理與多名舊中學同學在酒店房開派對，同學們在床上睡覺，期間財務經理涉嫌非禮一名女同學，他早前在西九龍裁判法院受審，承認有觸摸女同學的行為，但辯稱自己患有「睡眠性交症」(sexsomnia)，對所作之事無意識，控辯雙方更為此各召醫學專家作供，惟最終裁判官不接納被告及其未婚妻就被告睡覺狀態的證供，裁定被告罪成。他上月向高院原訟庭上訴要求推翻定罪，法官今(25日)以書面宣判，裁定上訴得直。法官指原審裁判官判斷辯方證供時犯錯，定罪裁決存疑，須予撤銷。



據法官判詞引述資料，睡眠性交症與夢遊類似，患者會在睡着但非做夢時，無意識地做出與性有關的行為，例如撫摸別人、手淫甚至性交。審訊時雙方專家均同意此症甚為罕見。案情透露，本案上訴人范栢康(Boris Anthony Finan)在2016年7月9日晚，和4男4女中學同學在某酒店房搞送別派對，眾人喝酒嬉戲至翌日凌晨。至10日上午約10時，女事主感到有人摸她的手臂、腰、臀，最後更伸手入她內褲內。她見到上訴人睡在她身邊及已睜開眼睛，之後試圖摟抱和吻事主。事隔一星期後，事主用WhatsApp質問上訴人及報警。



原審時控方將上訴人與事主的WhatsApp對話紀錄呈堂。另外辯方召上訴人自辯，表示對所做之事全無印象，亦召其未婚妻作供，指上訴人在睡着後對她作出有性愛成分的撫摸，做法粗魯帶侵犯性，與清醒時完全不同。原審裁判官分析WhatsApp對話內容後，指上訴人不斷道歉，與他聲稱全不知情的講法矛盾。不過法官認為上訴人在此事之前，並不是對自己睡後的異行全不知情，他在對話的反應也可以是他不知自己幹過甚麼，但估計有做了怪事而不自知，因此先跟事主道歉。



另外，法官指事發當晚上訴人和事主喝了不少酒，上訴人一直沒有用醉酒來解釋事件或向事主求情。再者原審裁判官質疑上訴人沒有就其怪行求醫，法官就指其情況十分罕見，普通人未必會知道這是病症而尋求醫學協助。總括而言，法官認為原審裁判官解釋自己不接納上訴人及其未婚妻的證供的理據不足，因此其定罪裁決需要撤銷。