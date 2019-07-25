修例風波：鄉議局籲示威者克制　勿進村勿挑釁

市民鍾健平發起周六(27日)「光復元朗」遊行，但警方今午(25日)發出「反對遊行通知書」，而鄉議局在警方發出「反對遊行通知書」前就遊行一事開會，指近日多次遊行後均演變成衝突，情況令人擔心，呼籲參與遊行的市民要和平理性，遊行結束後要和平散去，不要挑釁鄉民；同時呼籲元朗居民和鄉民保持克制和冷靜，當日避免外出，避免與示威者發生不必要口角。



至於網絡上有消息指當日會有示威者圍堵十八鄉鄉事委員會，甚至進入各村「拆祠堂」和山墳，鄉議局呼籲示威者不要做，因會對村內的老弱婦孺、非原居民造成影響。警力方面，鄉議局未與警方正式商議有關事宜，但希望警方有足夠人手維持秩序。



鄉議局強調，若有人遇襲應報警求助，十八鄉鄉事委員會主席程振明指，是次事件的矛頭應指向政府，而非元朗，他擔心元朗無法承受數十萬人聚集，又指各鄉村民既不惹事亦不怕事，「人不犯我，我不犯人」，村民不會理會示威者如何自由發揮，但假若有示威者進村，則會「兵來將擋，見招拆招」。



程進一步解釋，如果只有兩、三名示威者進村，村民會先了解他們進村原因，若有挑釁行為會勸喻他們離開；假若有衝擊，程說會先交給警方處理，強調村民不會作違法事情，但「村內有農耕器具，村民會有自然反應」，並指「官商鄉黑」勾結的指控錯誤，反問何以斷言鄉民便是黑社會。