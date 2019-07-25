九龍東環保連接系統需再研究　落成無期

九龍東環保連接系統一直只聞樓梯響，土木工程拓展署最新說法是「由於實際存在的技術困難，研究工作亦較預期複雜。第二階段研究工作實際上需時較預期長。在完成研究後，政府將籌劃擬議環保連接系統項目的未來路向。」區議員對此表示失望。



土木工程拓展署稱正進行九龍東環保連接系統第二階段可行性研究，包括覆蓋範圍、走線及車站位置等，並參考海內外在環保運輸技術的最新發展和經驗，及進行相關技術和財務評估，以探討和確立該連接系統的可行性。在進行詳細可行性研究過程中，亦遇到較預期多和複雜的挑戰，須用較多時間審視和尋求可行處理方法。



該署指出，例如在建議走線和各個車站選址的議題上，如何能在實際可行情況下盡量顧及和平衡眾多持份者和市民的多方面意見和訴求；擬議系統如何在區內狹窄的道路空間和人多車多的環境下有效率地建造和運作，以及軌道及其相連構築物如何規劃和興建。



觀塘區議員顏汶羽說環保連接系統進度一拖再拖，令市民極度失望。較早前政府多次諮詢了解區內流動人口及各持份者意見，經過逾10年技術研究，亦未有克服困難的具體方案。



同時，最新人口推算觀塘人口是18區之冠，起動九龍東計劃令每日往來人口激增，兩者加起來有超過110萬人，還未計算啟德人口，他認為環保連接系統極為重要，可以疏導觀塘人車爭路，以及連接啟德發展區與觀塘商貿區。