為民鎚害：無能陳肇始縱容　死車長霸郊野公園

政府停車場屢揭有「死車」霸位，情況蔓延至郊野公園停車場。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，今集要審判的是食物及衞生局局長陳肇始，縱容惡人殘害市民，使郊野公園停車場泊位長期被地區人士「私有化」，而轄下的漁農自然護理署更對問題「闊佬懶理」。節目批評特區政府及陳管治無能，直指︰「沒有無能的士兵，只有無能的將領。」



節目指出，馬鞍山郊野公園燒烤場旁邊的免費停車場原本提供約40個車位，但有三分之一車位長期被違規霸佔，該些「死車」的行車證已過期，更有駕駛者泊車後就乘村巴到馬鞍山市中心，3日都未有把車駛走，把免費車位當成私人車位。



然而，即使向漁護署管理站職員反映，職員只是拍照作紀錄，這類死車使停車場經常爆滿，令真正有需要的市民被迫把車泊至村路，變相影響交通，類似情況亦出現於西貢北潭涌燒烤區及元朗大欖郊野公園停車場。



死車長期霸佔郊野公園泊位，如「活死人」的港官就長期霸佔政府要職，不知是「山高皇帝遠，政府不及地頭蟲」，還是有何不可告人的原因。而元朗就有不收費的泊車位被霸佔，並掛上告示寫明某車牌號碼專用，就如「攞正牌」，西貢亦有鄉村空地被擅自劃分成20多個泊車位，再租予村民，甚至有車行泊了10多架放售車輛，惟政府亦沒有理會，令人質疑政府管治團隊是否有能力依法有效施政。



節目點出，野豬為患對策失敗，政府就擬重開殺戒，漁護署無論處理泊車位強佔問題，還是野豬問題都是用同一套「民急官唔急」的招數。陳肇始掌管食衞局亦都一樣，非洲豬瘟攻港、老鼠肆虐、壽司有蟲、問題疫苗等都是「冇王管」，雖然有關問題涉及食衞局轄下不同部門，但「甩漏」卻一脈相承，印證了一句名言，「沒有無能的士兵，只有無能的將領」。節目認為，陳肇始要不督促下屬認真工作，要不親自落區幫真正有需要的市民「代客泊車」，做個有貢獻的港官。



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