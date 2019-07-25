修例風波：23歲男涉新城市廣場襲警被捕　亦疑涉7.21衝擊中聯辦

沙田新城市廣場於本月14日爆發大規模警民衝突，有多名警員及示威者受傷，警方刑事部就一連串襲警及違法行為展開調查，經過深入調查後，鎖定其中一名涉案人士身份，並於今日（25日）上午採取行動，掩至灣仔以涉嫌傷人拘捕一名23歲男子梁X添，他涉嫌襲擊2名警務人員。案中2名便衣警員被示威者包圍、拳打腳踢及用雨傘攻擊頭及身體不同部位，致身體嚴重受傷，警方指會全力追查案件，不排除有更多人被捕，對違法行為會追究到底。



據了解，梁報稱無業，疑有黑幫背景及販毒案底，於2011年3月曾因示威衝突被警方拘捕，與部分泛民議員有密切聯繫。他除涉及今次沙田衝突外，亦疑涉及於本月21日的衝擊中聯辦及在信德中心與警方對抗，另涉及其他多次衝擊行動。



商業罪案調查科總督察陳國偉表示，2名受傷警員留醫5日，其中一人的面、鼻有骨折及瘀傷，眼部血腫；另一人則右後腦有裂傷需縫3針，背、肩及手腳等均有瘀傷，被捕男子則無資料顯示有受傷。截至本月15日，警方已就沙田衝突拘捕47人，包括29男18女，至於最新的被捕人士數字，陳指暫未有資料。