盤據深圳為非作惡　港黑幫73成員受審

陳永森等75人組織、領導、參加黑社會性質組織一案，周四（25日）在廣東深圳市中級人民法院一審審理。據指被告是香港黑幫「新義安」在內地分支，盤據深圳寶安區作惡多年。因被告眾多、案情疑難複雜，預計庭審將持續20餘天。



公訴機關指控，自上世紀90年代初起，陳永森利用陳錫波（另案處理）香港新義安成員的背景，通過籠絡鄉鄰、招納小弟、糾集大量社會閒雜人員等途徑，長期盤據在深圳市寶安區沙井街道和福永街道一帶為非作惡，逐步建立起以其本人為領導者，成員固定、人數眾多的黑社會性質組織。



該組織按照「江湖規矩」和香港「新義安」規則管理組織成員，維繫組織框架，並長期通過非法手段經營土地開發、廢品收購、賭場、無牌經營煤氣等行業，實施故意傷害、搶劫、敲詐勒索、開設賭場、聚眾鬥毆、尋釁滋事、強逼交易等犯罪活動，攫取巨額非法利益，致7人死亡、2人重傷、7人輕傷，嚴重擾亂當地經濟和社會生活秩序。



法庭對無委託辯護人的被告，提供律師辯護，依法保障被告各項訴訟權利。庭審當天，被告親屬、新聞記者及社會各界群眾等近百人旁聽庭審。