修例風波：300人再圍新城市廣場　貼便條抗議

沙田上周日(14日)的反修訂《逃犯條例》遊行演變成於新城市廣場警民衝突，有市民向商場一方投訴，要求交代為何讓警方進入商場執法，但不滿遲遲未獲跟進，遂發起每晚到該商場的客戶服務台表達訴求活動，今晚(25日)約有300名市民響應，到商場客戶服務台張貼便條紙。



新城市廣場今晚7時起開始有人群聚集，最高峰一度聚集約300人，眾人於商場內服務台及櫥窗等位置繼續貼便條紙，期間兩度發生有人拍下部分戴口罩的到場人士樣貌而反遭包圍的小插曲。



先有一名疑為商場男職員拍下部分到場人士的樣貌，結果被近50人包圍，最後該男子刪相了事。其後有一對夫婦同樣疑因拍下部分到場人士樣貌而與現場人士發生口角，一度被200多人包圍的夫婦二人曾致電商場保安求助，對方反建議他們自行報警。最後夫婦與現場人士協議一同刪相，眾人擾攘半小時後和平散去。



另外，今日有一批將軍澳街坊眼見康城石角路隧道內的連儂牆連日來受到破壞，故於今晚到場「重建」連儂牆，記者所見，10多人晚上8時許到場修復連儂牆。