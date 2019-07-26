九巴車長多高手　長跑破紀錄「人旗」撐紅爆網　

高手在民間，九巴兩名車長更是人辦！63歲的巴士車長邱國棠是一名擁有健力士世界紀錄的馬拉松跑手，至今已參加大大小小共114個馬拉松比賽，從西伯利亞的冰上馬拉松，到撒哈拉沙漠的世界最艱難之一的馬拉松，他都一一挑戰。另一名52歲的車長陳清洪則是街頭健身迷，其高難度體能及技藝不但熱爆網絡，更被稱「人旗車長」。



九巴轄下的職員關係及福利服務部設有籃球、唱歌等9個興趣協會，熱愛跑步的棠哥加入了跑步協會，多年來四出征戰，亦感染近200同事加入跑步的行列。棠哥透露，和同事們參加了中外共114個馬拉松比賽，打破了一項健力士世界紀錄，即10人24小時連續累積跑1800多公里，當中棠哥一人便跑了180多公里，打破原來由日本跑者創下的該紀錄。



棠哥談及馬拉松挑戰，難忘參加西伯利亞舉行的冰上馬拉松，要冒風雪在數小時跑完近50公里的距離，既挑戰體能，又要應付嚴苛的氣候環境；撒哈拉沙漠馬拉松賽事，被譽為世界最艱難賽事之一，這一次要背着帳篷和行囊跑足7天，如此艱辛的賽事，棠哥不但應付裕如，還笑稱「也不難」！他太太幾乎每一次都相伴出征，緊追其腳步，如「戰地記者」般紀錄他參賽，不少人喜歡跑步時戴耳塞或聽音樂，棠歌卻不會，他喜歡全心投入跑步，憑着「堅持、唔放棄」的精神，至今參加的賽事都能競全功。



另一位特別的九巴車長是早前網上瘋傳的「人旗車長」，今年52歲的洪哥，兩年前迷上街頭健身後便一發不可收拾，他透露，一次放工後到公園做伸展運動、拉筋，見到一班年輕人在街頭健身，興起下「拜師」學藝，自此沉迷。現時除了被網絡風傳的「人旗」撐姿勢外，洪哥還會做「前水平」、「後水平」等高難度動作，用手臂撐起整個身體成水平線。個性較內向的洪哥對走紅網絡直言「有啲驚」，被問及太太有否讚賞他的強壯臂彎時﹖洪哥略顯羞澀地說「有少少」。