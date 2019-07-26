西九文化區工程波折重重　超支如無底洞

西九文化區工程超支嚴重，被形容為無底深潭，今次西九地盤出現地陷，恍如深潭，果真十分應景。政府早於二○○八年向立法會申請撥款二百一十六億元推展西九，但因工程延誤多年，建築成本飆升，當年的撥款已不足應付所有建設費用，單是綜合地庫工程申領的撥款便接近二百三十六億元，立法會議員批評政府當初「平啲氹人落疊！」



為了「填氹」，政府向西九管理局奉上區內原屬政府擁有的酒店、辦公室和住宅發展權，估計涉及地價總值逾千億元。管理局要錢又要地，其他基建設施如地庫、道路、天橋等也由政府出資興建，儼如獨立王國。



事實上，西九工程波折重重，M+博物館工程總承建商新昌營造去年被終止聘用，議員追問西九當局相關工程費用。西九文化區管理局行政總裁栢志高回應時稱，現時雙方仍有爭議，需要調解和仲裁，西九當局會向承建商申索，但最終成本尚未知。由於新昌營造的延誤和終止其聘用，預計M+最終成本將高於原有合約金額的五十九億元，而自終止聘用新昌營造以來所花費的成本逾四億元。



西九文化項目同樣具爭議性，政府在未有諮詢公眾及立法會之下，便突然宣布興建故宮文化博物館，並直接委聘建築師嚴迅奇擔任設計顧問，被批評自把自為。



另外，西九管理一直立立亂，行政總裁換完又換，連續三任由外籍人士出任，原行政總裁謝卓飛上任不到半年已「劈炮」，接任的連納智亦任期未滿即請辭，政府被指崇洋風氣根深柢固，聘用外籍人士充撐場面。