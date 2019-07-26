西九文化區地盤地陷　專家料防護鐵閘燒焊不足

西九文化區演藝綜合劇場及綜合地庫L1地盤地陷事件，引起公眾關注。資深土木工程師倪學仁指該地盤正進行開挖地庫的工程，估計地陷或因地盤周邊的防護鐵閘燒焊不足或厚度不足，無法承受海水及泥土的壓力，閘板因此爆開，地下的泥土從閘板的裂口流走，海水及地下水湧入工地範圍。他形容如此嚴重地陷實屬少見，不排除有工人「貪快」影響燒焊質素所致，由於涉事範圍需進行加固工程，估計三至四個月後才能繼續動工。



建築、測量及都市規劃界立法會議員謝偉銓估計水浸與地陷雖為突發性，但不代表事前無法預測，例如之前是否已有滲水及輕微沉降的迹象。他指西九地庫臨海而建，開挖面積大，附近有高鐵及機鐵等設施及其他發展項目，加上香港地下水的水位及壓力一向很高，當局理應聘請足夠及具備資格的專業人士，長期監察有關地盤及鄰近地面有否不正常沉降。他要求當局調查及交代事故成因及影響程度，包括是否與施工、設計或錯誤估計水壓有關。



曾揭發港鐵沙中線紅磡站工程涉嫌造假的中科興業董事總經理潘焯鴻表示，根據圖片顯示，地盤的臨時結構嚴重受損，明挖坑的東南角，鋼管樁牆嚴重移位，導致泥土向坑內傾瀉，寫字樓等區域出現三百毫米至數米深不等的路陷，懷疑涉及人為失誤，導致東面明挖坑護土防護力不足。他指現場泥土含水量高，而且夾雜海水，如果事故在工作時間發生，極高機會已造成嚴重傷亡。