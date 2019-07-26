東方日報A1：貨櫃傾側　挖土機被淹沒

醜聞多多的西九文化區地盤驚現地陷！西九文化區內演藝綜合劇場和綜合地庫項目地盤出現地陷，地下水更如洩洪般湧出，淹浸整個地盤，範圍內多個貨櫃辦公室因此傾側，地面亦出現多條深坑裂縫，觸目驚心。西九文化區管理局承認工地東南面的管樁圍堰牆昨日凌晨漏水，導致挖掘工地出現約一米半至兩米深的水浸、鄰近工地亦出現直徑約廿五米的淺層塌陷，面積大如一個籃球場。立法會議員批評管理局並無清楚交代事件，又擔心地庫一旦出現問題，會影響日後上層的工程，甚至波及旁邊緊接的機鐵隧道或四周路面的安全，要求立法會復會後跟進事件。



西九文化區多項工程正進行得如火如荼，工程界流傳相片，顯示西九文化區有地盤出現地陷水浸，貨櫃辦公室傾側，要用吊臂吊走，挖土機被淹沒。警方證實昨日中午約十二時半接獲一女子報案，在西九文化區地盤位置出現裂縫，已派員調查，土木工程拓展署昨午亦有派職員到場視察。

西九文化區管理局發言人確認，演藝綜合劇場和綜合地庫項目L1合約工程出現水浸，承建商金門建築昨晨已即時採取行動，漏水情況已於上午九時半停止。管理局指工地安全，事件中無人受傷，鄰近地區亦無受到影響，已經通知屋宇署及所有相關部門，工地內其他工程並沒有受到影響，但管理局並無回應出現水浸的原因，是否與工人手工有關，以及工程是否會因此延誤。

承建商稱盡快灌漿加固

承建商金門建築則指事件未有影響工程地庫結構，亦沒影響周遭設施，承建商會盡快進行灌漿工程加固管樁圍堰牆；至於工程其他範圍工序未受影響，會繼續進行，承建商會密切監察情況。

翻查資料，演藝綜合劇場是上演舞蹈和戲劇製作的頂級表演場地，包括一千四百五十個座位的主劇場、六百個座位的中型劇場及二百七十個座位的小型劇場。演藝綜合劇場位於西九文化區綜合地庫3B區，坐落M+博物館旁邊。

演藝綜合劇場出現工程問題已有前科，去年九月西九文化區管理局董事局開會時，管理局自爆演藝綜合劇場及相關綜合地庫方面，由於鋼管樁牆出現滲漏，需暫時停止挖掘工程，當時管理局與屋宇署商討補救措施，該項目由最初預計二○二一年落成，及後延至二○二三年完工。曾有參與地盤工作的人員爆料，指去年底已發現地盤有地下水湧出，但地盤主管只用灌漿方法處理，令工地長期積水，埋下「炸彈」。

議員轟管理局交代不清

立法會議員黃碧雲昨午到現場視察，指臨時擋水牆的底部發現裂痕，海水及地下水湧入地庫，以致泥土塌陷出現大型地洞，地洞附近需停止工程，但因涉事範圍較細，她引述西九工程人員指相信只需三至四日便可填補地洞，又會動用逾四十部抽水機將水抽走，其後會再興建較堅固的永久擋水牆。

立法會議員陳淑莊批評管理局並無清楚交代事件成因，工程又是否會延誤。她表示地庫工程出現問題，有機會影響上蓋，甚至周遭建築物的安全。她指立法會小組現時無法召開緊急質詢，敦促西九文化區管理局及董事局主席唐英年主動交代事件。

