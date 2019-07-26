你要知：冷氣扇葉狂吹致「水浸」　冷凝水入屋自救有法

夏季天氣炎熱，家家戶戶都會開冷氣幫屋企降溫。不過如果樓上樓下單位開大冷氣，可能會衍生另一個問題，就是地板或天花因溫差而產生冷凝水，嚴重者更會變「水塘」。雖然提醒鄰居將冷氣機扇葉調校適當水平是解決方法之一，不過若遇上不合作鄰居，往往令人束手無策。東網就找來裝修防伏專家鄧世民 (Simon)傳授自救妙法。



冷凝水通常出現天花、地面或者牆身，當有熱空氣遇上冷表面時就會「凝水」，情況如冷氣房即刻閂冷氣後開門，便會發現地下有濕氣，如證實「凝水」與滲水無關，要解決問題就要令表面「唔變冷」，或者令濕度不足以「凝水」。



點解會有冷凝水？



Simon指原因有三點，第一是樓板太薄，這個涉及樓宇結構問題，樓板薄傳冷速度較快，溫差會使某一方有凝水問題；第二是溫差太大，如一個單位「開大冷氣」，樓上或樓下單位則處於室溫狀態，冷凝水便會出現；第三是濕度高，冷凝水之所以在香港非常普遍，又熱又濕環境是原因之一。



遇上冷凝水自救法



調校扇葉或阻塞冷空氣在天花及地板凝聚，有助改善問題，但效果不大。由於冷空氣會傳送到另一空間，做絕緣措施是更有效方法，「例如樓板黐層膠，咁冷空氣就好難傳到入面石屎，再傳到地板。」此外，戶主亦可在出現冷凝水位置放上不透氣地氈。同時亦有一勞永逸的方法，就是在鋪地板時，加一層珍珠棉，再鋪上地板，將水分阻隔。



假如天花受冷凝水影響，Simon建議可從市面選取1厘米厚的防撞膠貼作為天花貼，「佢哋絕緣性好強，可當做一個裝飾。」若不想影響天花外觀，便要從降低濕度着手，例如使用抽濕機。



鬥開冷氣得唔得？



如果雙方鬥開冷氣，溫差就不足以影響對方，「一個開(攝氏)15度，另一個開(攝氏25度都冇事。」不過此舉就會有機會影響兩旁單位，Simon直言唔建議大家鬥開冷氣，既不環保，又會惹來其他單位投訴。



歎冷氣的謬誤，扇葉向上會涼啲？



Simon解釋冷空氣會向下降，將扇葉撥上可以吹遠一點，但其實十分愚蠢，「如果想流動得多啲，擺個循環扇喺度會即刻涼好多，令冷空氣全屋流動。」