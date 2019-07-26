探射燈：地底管道多　城市規劃不利植樹

為避免綠化工程以個別項目進行，政府策劃綠化總綱圖來一體化各地區的綠化項目。現時項目中雖有園境師擔任顧問工作，但有園境師指城市有很多不利因素，加上涉及部門眾多，為都市綠化帶來限制。



「你見到政府係想做到有規模，但事實上有限制。」香港園境師學會會長許虹指，綠化有助降低城市溫度，又可改善空氣。她舉例一棵樹地面樹冠的佔用面積與地底的樹根應該相若，但無奈香港地底管道縱橫交錯，為工作增加難度，「一掘開就只有管道，無多餘嘅空間，例如電話線、水管、電線，但啲公司整嘅時候又唔會配合。」除了地底，香港地面亦同樣面對街道狹窄問題，難有空間種樹。



許又指雖然大部分道路均由路政署負責，但因地下管道又涉及水務署與渠務署等多個政府部門，權責難分。她建議政府設指引，無論是政府或是私人公司工程，在重新鋪設管道時，歸納與集中管道位置，一來騰出空間有機會做好綠化規劃，二來亦有助日後管理。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

