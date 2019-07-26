探射燈：部門各自為政　綠化計劃水過鴨背

政府在2014年起制訂綠化總綱圖，據各地區的特色和需要來改善市民的生活質素，明年將耗資逾3.67億港元推行新界西南和東北優先綠化工程。然而，審計報告曾揭露市區綠化總綱圖有樹木未有按計劃種植，加上政府內部亦不協調，致交接樹木出現落差。立法會議員批評工作執行混亂，部門各自為政，致計劃「水過鴨背」。



審計報告指，整體有42%的樹木以及26%的灌木未能按計劃種植，其中以沙田與西貢兩區的偏差最大，足足有50%以上。此外，原定由土木工程拓展署栽種植物後，會交由康文署負責日後保養，但報告指兩者紀錄不一，以市區第三期為例，土木工程署紀錄有16490棵樹木，惟康文署只是接管3080棵，有1.3萬多棵的落差。



立法會議員柯創盛指計劃原意是好，但執行混亂，斥政府部門各自為政，導致計劃「水過鴨背」，建議成立跨部門協作平台，由其中一部門擔任召集角色，方便問責工作，另又建議日後工程讓地區的民政事務專員，甚至區議會參與其中。

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