探射燈：油尖假綠化　政府置膠花丟架

近年政府施行各項綠化措施，但遊人眾多的尖沙咀及油麻地附近，卻出現多盆膠花及膠草盆栽，專家直斥膠花積塵甚至散發毒氣，與綠化背道而馳。屯門及將軍澳數個綠化總綱圖下的大樹消失不見；高速公路綠化牆植物枯死。立法會議員促當局應從架構着手改善園境規劃，否則假綠化問題只會重複出現。



尖沙咀彌敦道重慶大廈對出行人道旁，圍欄掛上多盆塑膠植物，但部分花盆有垃圾及煙蒂，亦不時有人在旁吸煙。至於油麻地澄平街近果欄的行人道，圍欄上亦設有4盆膠花，惟對開行人隧道的圍欄處則放有近10盆真植物。



康樂事務學會（亞太區）會長張兆榮指，路邊植物可淨化空氣，惟膠花不但無法綠化，在陽光暴曬下更恐釋出有毒物質。他批評當局以假花取代真植物是不能接受，任何園境師亦不會如此構思，質疑因外行人管內行人導致問題。



耗資1.6億港元的新界東南及西北綠化總綱圖綠化工程，其中屯門良運街行人道設有3個花槽，實景圖顯示種有紫玉蘭及多棵羅漢松，惟近日現場花槽內外長滿雜草，僅剩2棵枯萎樹木。另外，將軍澳景嶺路及佳景路原本種有白蘭及大葉杜英的花槽，同樣只見灌木不見樹蹤。



屯門區議員陳文華指，該區當年由他爭取進行綠化，惟當局因資源不足，加上有欠保養，致使樹長不高，未能達到遮蔭效果，會促請當局改善。



而屯門公路隔音屏障及垂直綠化板耗資約7.5千萬港元，長約3.4公里的綠化牆卻逾半是枯葉，除高速公路部分外，就連面向行人道的部分綠化牆植物亦呈枯萎。



立法會建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓指，若政府擔心路邊盆栽被破壞，應從教育及執法着手改善，而非用膠植物去取代；而綠化計劃的規劃不周導致錯漏情況，當局應檢視園境師架構並由專業人士去處理。



油尖旺民政事務處指，彌敦道的盆栽原本種植鮮花，但很快被人丟棄煙頭或其他雜物，嚴重影響鮮花生長及令其枯萎，遂改為擺放裝飾假花，有關工程造價為1.87萬港元；油麻地澄平街的假花造價則為1.61萬港元，均是地區設施管理委員會通過後交由該處設置。



土木工程拓展署發言人指，綠化總綱圖中上述3處地點的樹木，因颱風或其他環境因素影響而需要移除，預計補種工作於8月底前完成。至於屯門隔音屏垂直綠化板事宜，路政署發言人就指，個別位置的自動灌溉系統出現故障所致，待維修工作完成後會安排更換植物。



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