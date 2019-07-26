Dr.東：小朋友黐脷筋勿輕視　否則影響發音飲食功能

小朋友咬字不清，部分個案可能由於「黐脷筋」造成，勿以為「黐脷筋」只會影響言語發展，初生嬰兒更有機會因為口腔狀況導致吸吮母乳時出現困難，阻礙營養吸收，影響發育。坊間對「黐脷筋」有不少迷思，甚至誤以為小朋友「黐脷筋」會隨年紀增長而自愈。醫生解釋「黐脷筋」涉及口腔結構問題，無法不藥而愈，及早治療可減低發音及飲食功能的影響。



俗稱「黐脷筋」的舌繫帶過短或過緊問題，屬先天性的發育異常，小兒外科專科醫生王珮瑤表示，患者舌頭下會有一片筋膜，限制舌頭的活動範圍，部分個案甚至無法將舌頭伸出口腔。不少患者伸脷時，由於筋膜的拉扯，舌尖中間會凹陷，形成俗稱的「心形脷」或「W形脷」。



小朋友有否「黐脷筋」，不一定要待他們進入言語學習階段才能發現，王指她處理的「黐脷筋」病人中，2/3為初生嬰兒，患者會因為舌頭活動範圍受限，在吸吮母乳時出現困難，例如吸力不足或口角漏奶，無法吸收足夠營養，出現體重偏輕情況。嬰兒亦會因為吸不到奶水而愈啜愈大力，容易弄損母親乳頭；另一方面，母親亦有機會因嬰兒吸奶不順而造成回奶或乳腺發炎。



不少家長對「黐脷筋」有誤解，尤其以為隨着小朋友長大，脷筋會放鬆或消失。王解釋，「黐脷筋」因口腔結構出問題，不會隨年紀增長而自愈。至於該病至何種程度才需接受治療，她指要視乎會否對患者有功能性的影響，包括發音、吸吮或吞嚥等。患者年紀愈小進行治療，康復得愈快，亦可減低因吸奶困難及發音障礙而影響成長。



王說，治療「黐脷筋」的舌繫帶釋放或修正手術，即俗稱的「剪脷筋」，是一項小手術，只要將脷筋切除即可，患者術後已可隨時飲奶。王指有不少「黐脷筋」患者同時有「黐唇筋」問題，即上唇亦有繫帶限制唇部活動，令食物容易藏於上唇與牙肉的縫隙之間，增加蛀牙風險，醫生評估嚴重程度後，會考慮需否一併切除唇筋。因「黐脷筋」而咬字不清的小朋友，術後可能要接受言語訓練，糾正發音問題。



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