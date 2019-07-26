網民熱話：考牌入錯線強行右轉　網民：祝下次順利

考牌前熟悉路面情況真係好重要。昨日(25日)有網民就目擊有貨van進行路試考牌時，「考牌仔」疑因入錯線，在不准轉線的行車線上強行右轉。網民估計「考牌仔」這次考牌「凶多吉少」，相信最終會「肥佬」收場。



事件發生在昨日上午9時許，地點在沙田圍路近沙角邨。跟隨貨Van的目擊者Jimmy Lee在Facebook群組「馬路的事討論區」上載一段車cam。從片段中所見，一輛掛有「駕駛考試」牌的貨van正進行路面考試。當駛近沙角街時，貨Van一直在中線只限直駛的行車線上等候交通燈轉燈，但其車尾卻打着準備右轉指揮燈。直至交通燈轉燈，貨Van起步前進，由於片段剛好在貨van駛過燈位時停頓，所以未知最終學神是否強行轉線。



有熟悉該區的網民估計，「學神應該考河畔線，但唔記得返埋右邊兩條線右轉」。亦有人關心「考牌仔」最終是否「肥佬」收場，「cut就肥硬，唔cut直去未必肥」，目擊者隨即回應該網民，指學神當時確有違規轉線，有人笑言，「咁肥硬了，下次加油」。



網民有話說

Wing Yuen：係咪考牌官踩停先會肥？

Tsz Hong Wong：係醒目嘅就扮傻一直去，千祈唔好怯

Long Chui：應該無案例唔跟考官指定路線私自改第二線而pass的例子？



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro