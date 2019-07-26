修例風波：衝擊中聯辦無警察維持秩序　劉兆佳促檢討

政府修訂《逃犯條例》的示威潮持續一個多月，示威者更於本周日(21日)衝擊中聯辦。全國港澳研究會副會長劉兆佳今早(26日)在電台節目表示，對於示威者衝擊中聯辦時無警察在場維持秩序，感覺納悶和奇怪，認為值得檢討。他表示，事件引起內地很多人和學者感到憤怒，認為屬挑戰中央權威底線，但中央目前仍採取克制態度，仍相信港人會回歸理性，自行修復局面，港府能收拾殘局，他不相信現在格局需要出動解放軍。



劉形容現時的政治風波嚴重，社會出現明顯的政治分化，政府無法滿足反對者訴求，他相信抗爭行為會維持。他表示，即使有人提出不同建議解決問題，亦只能起紓緩作用，政府長遠仍要容納不同意見。他又說，政府承認在修例問題上有政治錯判，認為現階段是否暫緩或撤回修例，在新形勢下效用不會太大，因風波已連繫到雙普選問題，矛頭亦愈來愈指向中央。



劉又指，社會要求政府成立獨立調查委員會，但對其性質和目標都不一樣，他認為各方需同意調查範圍、目標及權力等才能發揮作用，否則會達不到目標，反而會製造新問題。他認為，要達成此共識的主導角色不應是政府，而是可由較有公信力、政治立場並非一面倒的團體，組織平台令各方可以討論，再由政府考慮。