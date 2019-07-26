少數族裔工時長升職難　89%搵工未獲政府協助

有調查發現香港少數族裔不但工時長、向上流機會小，工作及生活平衡狀況亦不理想。香港教育大學亞洲及政策研究學系在去年進行一項調查，透過電話收集了309名非家庭傭工在職少數族裔在港工作的相關數據，結果發現74%受訪者每周平均工作超過48小時，每周工作超過50小時的比率更高達67%；66%人表示經常需要不定時工作，近40%受訪者的家庭月入低於全港的中位數。



在向上流情況方面，僅有11%受訪者認為當前職位有晉升機會，但晉升標準並不明確；不少人認為「少數族裔身份」及「僱主偏愛本地人」因素影響其晉升，亦加劇了他們的工作壓力。



另外，73%受訪者稱從未在職場上受惠於任何家庭友好政策，包括彈性工時及特別假期等；90%人更不清楚政府是否有提供任何家庭友好政策。雖然勞工處有協助市民求職的服務，不過89%受訪少數族裔表示，從未在尋找工作時得到任何政府協助。



亞洲及政策研究學系助理教授Lina Vyas指出，隨香港人口老化加劇，少數族裔在勞動人口中的重要性逐漸提高。她指出，雖然工時長及工作生活平衡差在本地極為普遍，不過少數族裔有別於本地人，缺乏政府及家庭支援，例如甚少有祖父母幫忙照顧子女。



她又指，本地人轉工較容易，但少數族裔工作流動性低，即使面對不公平情況亦只可默默忍受。她續指，研究亦發現不論是藍領抑或白領的少數族裔人士，均面對類似的職場問題，需要為工作犧牲大量與家人相處時間，不少人更反映為「搵兩餐」錯過陪伴孩子成長的時機。



Vyas建議，政府應為非華語人士設立更多幼兒及長者日間照顧中心，以減輕他們兼顧工作及家庭的壓力；同時確保對僱主清楚向少數族裔人士解釋家庭友好政策，甚至考慮就職場歧視問題立法。她又提到，希望政府及僱主就少數族裔員工的假期提高彈性，讓他們可按不同文化的傳統節日多陪伴家人。