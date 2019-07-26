修例風波：4市民再申元朗遊行　指警方暫未回應

修訂《逃犯條例》引起衝突不斷，周日(21日)更發生元朗「白衣軍」追打市民事件。市民鍾健平就此申請於本周六(27日)舉行「光復元朗」遊行，但昨(25日)遭警方反對，今日(26日)再有4名元朗市民林進、關俊笙、伍健偉及劉家樂向警方申請不反對通知書，指他們申請的路線與鍾健平申請的路線相反，將以元朗西鐵站為起點，朗屏西鐵站為終點，務求減少示威者與各鄉村民的接觸，避免衝突，希望警方能夠批出申請。



4名元朗居民提出的遊行時間同為周六下午3時開始，申請人數為5萬人。他們指，路線參考元朗每年天后誕巡遊的路線，在元朗西鐵站H出口集合，經鳳翔路、教育路、水邊圍，最後返回朗屏西鐵站，認為有天后誕的經驗，亦不會途經鄉村，相信能夠減低警方部分擔憂。他們又指事前並未與鍾健平或其他人、組織溝通，若鍾今午上訴失敗，可為明日遊行提供「第二方案」。



他們坦言，對成功申請信心不大，仍希望能夠多做一步，能有一個較安全、能配合警方的路線遊行。至於糾察數量方面，他們指會增加糾察數量，而目前召集了約30名糾察，相信警方會有一定支援，令遊行能夠順利進行。



與警方會面後，4人表示，警方暫時未對遊行路線表達意見，希望警方能在明天中午12時前通知他們批出與否，以便通知公眾，又表明時間雖然倉卒，但已向警方反映明天遊行的意義，故時間和地點均不會妥協。