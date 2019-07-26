天氣預報：未來9天有雨　下周中期有狂風雷暴

香港未來9天都落雨，氣溫下降，下周中期更有狂風雷暴。天文台表示，高空反氣旋在明日(27日)繼續為廣東帶來酷熱天氣，最高氣溫有33度，但會有一兩陣驟雨，隨後該氣旋在周日(28日)有所減弱，另一個廣闊低壓區出現，氣溫開始下降，除有驟雨外，下周中期亦有狂風雷暴，注意氣溫變化及雨勢。



天文台表示，高空反氣旋會在明日繼續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，但該高空反氣旋會在下周初減弱，預料南海中北部的一個廣闊低壓區會在下周中期為華南沿岸帶來不穩定天氣，此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋「百合」會在今明(26至27日)兩日移向日本本州。



最新九天天氣預測，明日天氣酷熱，部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨，最高氣溫是33度，隨後周日到下周二(28日至30日)一連三日都有幾陣驟雨及雷暴，氣溫下降，27至31度，下周三至四(31日至8月1日)則開始有驟雨及狂風雷暴，氣溫最高只有30度，隨後兩日(8月2日至3日)氣溫開始回升，最高溫度31度，但仍然有雨，下周日(8月4日)則繼續有雨，短暫時間重見陽光，氣溫繼續回升至最高32度。