修例風波：慎防暴力再現　城巴工會籲車長提高警覺

修訂《逃犯條例》引發連場示威及衝擊，元朗西鐵站周日(21日)更發生「白衫軍」打人事件，繼公務員、醫護人員等聯署譴責後，城巴職工會亦發聲明，指未來幾天白衣人可能再次出現，呼籲巴士車長提高警覺，如遇上任何突發情況，應盡快向公司通報尋求協助，並以自身及乘客安全為先，切勿強行通過有關路段。



工會又指，站務同事應時刻留意站頭環境，必要時通知乘客及同事離開；往返工作崗位途中遇上任何危險情況，亦應先往安全地方暫避；在新界居住的職員應自行判斷環境是否適合返回工作崗位。工會亦促請巴士公司體諒員工處境，作出合理安排。



一群熱愛香港的香港貿易發展局員工亦發表聲明，指每年各國政要、商界領袖以及數以萬計的商人和市民大眾參與貿發局在港所舉辦大型會議及展覽，但如今香港市民及國際社會均對政府官員、警方失去信心，質疑貿發局難以與對方合作，繼續推動香港經貿活動。



聲明亦指，留意到不少外商已表達對香港治安的憂慮，參與香港商貿活動的人數亦預計減少，種種迹象顯示，香港的營商環境已大受影響，中小企更是首當其衝。對於重建香港於國際貿易市場的聲譽，港府問責班子責無旁貸，促請政府放下成見了解衝突背後的根本問題，對社會各項訴求作出正面回應，讓營商環境重回正軌。