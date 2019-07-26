假冒官員電話騙案增83%　損失金額4600萬飆9倍

警方公布今年上半年整體罪案數字，共有2.52萬宗，較去年同期跌4.7%。不過，詐騙及性罪行有增加，詐騙案上升5%至3855宗，主要涉及電話騙案及網上購物騙案。電話騙案損失金額共5300萬港元，上升4倍，當中近9成損失來自「假冒官員」案件，損失金額共4600萬港元，升幅達9倍。



電話騙案有231宗，上升40%，當中「假冒官員」類別有108宗，上升83.1%，「猜猜我是誰」有122宗，上升22%。而「虛構綁架」則只錄得1宗案件，下跌83.3%。受害人有年輕化趨勢，30歲以下受害人較去年同期多約4成，當中絕大部分是被「假冒官員」手法所騙。



網上購物騙案有1084宗，上升14.2%，涉及損失共1300萬港元，下跌27.3%。截至今年6月底，已成立兩年的警方「反詐騙協調中心」與銀行業界合作成功攔截超過27億港元騙款。今年更首次與海外執法機構合作，成功阻止一筆2100萬港元騙款匯往一間海外銀行。



另外，性罪行包括強姦及非禮案均錄得增加。強姦案有29宗，較去年上升26.1%。非禮案有573宗，上升6.7%。受害人在網上認識疑犯後被性侵犯(強姦及非禮)的案件有16宗，與去年同期相同。



今年上半年錄得跌幅的罪案類別則包括兇殺、行劫、爆竊、嚴重毒品罪行、傷人及嚴重毆打、刑事恐嚇等。當中與三合會有關的罪案有777宗，較去年同期跌6.9%。期內，警方進行了多個大型反三合會行動，包括於4月進行全港性的「犁庭掃穴」行動，超過500人被捕，涉及罪名包括販毒、洗黑錢、高利貸、經營賭博場所、藏有攻擊性武器等。