上半年17長者亂過馬路亡　佔行人死亡個案近6成

警方公布香港今年上半年共有7565宗涉及傷亡的交通意外，較去年同期下跌2%；另涉及行人的交通意外傷亡人數有1433人，較去年同期下跌7%。警方稱，留意到交通意外中最容易受傷的是長者，今年上半年有29名在交通意外死亡的行人，其中17人為65歲或以上的長者，佔整體行人交通意外中死亡人數59%，意外主因是沒有留意交通情況橫過馬路。



此外，今年上半年涉及「司機不專注駕駛」的交通意外宗數共有1560宗，佔整體交通意外宗數21%，當中22宗涉及致命交通意外，較去年同期減少8宗；死亡人數為23人，較去年同期減少25人，但仍佔總死亡人數約一半。根據警方數字，自2009年起，涉及「司機不專注駕駛」的交通意外為各類成因首位，司機駕駛態度值得關注。



今年上半年涉及酒後駕駛的交通意外有103宗，較去年同期下跌8%，共拘捕391人，受傷人數為72人。至於警方今年上半年針對交通擠塞及行車違例事項的執法總數為1,295,134宗，包括定額罰款通知書、傳票及拘捕，較去年同期增加了27,151宗。



警方表示，將於2019年第三季開始陸續於7個警區，包括灣仔、黃大仙、深水埗、九龍城、沙田、元朗及大埔警區推出電子定額罰款通知書先導計劃，200名前線軍裝警務人員及交通督導員會透過智能電話應用程式，掃描行車證上的「二維碼」(QR Code)以讀取違例停泊車輛資料，再以便攜式打印機即場列印告票，以提高執法效率及準確性。