劏房戶被濫收水電費持續　團體促將問題刑事化

劏房戶被濫收水費、電費情況有增無減，租戶促立法監管及設補貼。關注基層住屋聯席、關注綜援低收入聯盟等團體今(26日)發表調查結果，發現租戶平均被收每度電1.72港元，高於中電所定的9毫港元基本電價近1倍，另平均每立方水達14港元，高於水務署約4港元的收費。有租戶左慳右慳，以水滴儲水，全日只看15分鐘電視。



調查於今年6至7月中進行，訪問220名劏戶租戶，結果反映，46.7%受訪者電費每度電被收1.41至1.6港元，平均每度1.71港元，夏天1個月平均電費達636港元。82%租戶稱有安裝獨立電錶，但不清楚是否由中電安裝，亦不清楚中電收費。另外，31.5%租戶每立方水約13至15港元，平均每月水費約148港元。



高達70.9%受訪者表示對被濫收水費、電費只會保持沈默，因擔心向業主反映問題會被趕走，又認為投訴效果不多，59.1%受訪者冀政府可立法禁止相關問題。團體認為，租戶對收費認識不足，要求港府成立跨部門小組處理租戶問題，並重新審視租務條例。



65歲劉女士居於深水埗70呎劏房，月租連水費、電費共2500港元，每度電費1.5港元，水費1日2港元。她指，月入僅8000港元，為節省開支，夏天只開風扇，絕少開冷氣，全日只看15分鐘電視，又會用水桶裝水喉滴水用作廁所水，直言希望早日上公屋。



立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅批評，相關問題持續多年，「政府就手旁觀、無心做」，促請當局將租金津貼及租務管制雙管齊下，相信有助保障租戶，長遠應增建公屋及將濫收水費、電費問題刑事化。