修例風波：航空界員工機場集會　逾300人大堂靜坐

【13:28】集會人士在接機大堂A及B中間的空地靜坐，現時已有逾300人。



政府修訂《逃犯條例》風波掀起社會各界，有航空業界員工今日(26日)下午1時至晚上11時59分，在機場一號客運大樓發起「陪你飛」集會，要求政府撤回修例、成立獨立調查委員會及收回暴動定性等民間5大訴求，料發起人將在下午4時召開記者會。



中午12時許，入境大堂接機處有約50名穿黑衣市民擺設攤位，又準備便利貼予市民及旅客寫下訴求，貼在機場的「連儂牆」。立法會議員譚文豪亦到場，逾300名市民及旅客圍觀。有市民手持「林鄭月娥，出賣香港」等標語參加集會，並高呼「撤回惡法」等口號。



市民阿John今乘機往日本旅行，指得知機場會有集會，原本擔心影響行程，故提早到機場。他指近日事件令人傷心，「香港人慘，警察都慘」，認為社會撕裂源於林鄭月娥政府施政失當。



機場保安今日亦明顯加強，接機大堂內有長櫈被移走，部分長櫈僅拆剩單邊櫈腳，椅子嚴重傾斜。部分長櫈搬上機場6樓擺放，疑似為騰空地方分隔集會人士及旅客。