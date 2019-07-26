秦錦釗向美顧問公司索償900億　指對方製假報告

早前被海關控告洗黑錢罪、經審訊後脫罪的「豪宅大王」秦錦釗，昨日(25日)親自撰寫入稟狀，入稟高等法院向美國顧問公司提出民事索償訴訟，要求對方賠償逾900億港元。



本案原告秦錦釗，被告包括美國公司 FTI Consulting, Inc、其香港分公司 FTI Consulting (Hong Kong) Limited、及兩公司共11名人員。原告在入稟狀指眾被告並非香港執業會計師，但就在2013年接受香港海關委託，就海關前一年起針對他的執法行動中，為海關製作虛假的法證會計報告，提供專業會計意見。而海關就這些意見，向他提出檢控及向法庭申請命令限制他動用財產。



原告現指，由於被告上述的不合法行為，導致原告及其下屬被捕拘禁，人身自由受到侵犯，違反了《基本法》和《人權法》賦予他的憲法權利，因此須作出賠償。據原告自行計算，其損失達552.13億港元及324.52億元人民幣(約375.19億港元)，合共超過927億港元，另加無指定金額的懲罰性賠償。