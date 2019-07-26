退休警多次用假證提款逾300萬　求情稱因欠賭債　

屢次犯法的六旬退休警員，被指去年多次到不同銀行，以他人身份證假扮3名銀行戶口持有人，不但提走逾300萬港元款項，更轉走349萬港元到金舖讓同黨買金條，合共涉款657萬港元。被告第三次欲重施故計時，有銀行職員察覺真正的戶口持有人已報失身份證而報警，退休警事後被捕。他今(26日)在區院承認盜竊等罪，求情指因欠下賭債才答應犯事。法官將他還押至下周一(29日)量刑。



被告陳榮佳(62歲)承認3項串謀盜竊及2項盜竊罪。控方指被告過往曾干犯與不誠實有關的罪行。辯方求情指被告過去曾是警員，但於2005、06年因又任的士司機並發生交通意後隱瞞警方，而被要求退休。被告其後失去收入，開始犯事。案發前因在深圳欠賭債30萬，遭債主騷擾及威嚇，最後同意參與犯事來還債；每次均有人向被告提供身份證及簽名樣式，讓被告練習後犯事，現已感後悔，且不是主謀。據悉，相關銀行已向受害事主賠償涉案款項，銀行並獲得保險賠償。



案情指3名事主張、李及王於去年1月至2月遺失身份證。去年1月17日，被告於銅鑼灣一間東亞銀行出示李的身份證，假扮李並表示要終止300萬定期存款及提款50萬，被告後又去另一間銀行提走李餘下的249萬。



去年2月13日，被告到深水埗一間滙豐銀行，假扮王先提取9萬，後要求把王所有外幣及存款等轉帳到王的往來戶口，並以王名義申請160萬透支款項，再要求銀行把349萬轉帳到旺角一間金行，該金行並有一男子買走值該筆款額的金條。



去年2月28日，被告又欲在九龍塘一間花旗銀行重施故假扮張時，銀行職員得悉張的身份證已報失，遂立即通知張及報警。張隨即着附近上班的兒子往銀行，張的兒子比警方先到達，並拍下被告錄像，警方數小時後拘捕被告。被告警誡下稱是內地人「O記」及「天真」給他涉案身份證，並受兩人指示而犯事。