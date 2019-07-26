填海地驚變地陷　工程師憂「今日西九明日大嶼」

在40公頃填海土地上興建的西九文化區昨(25日)被揭出現地陷，不但地下水湧出令地盤「氾濫」，地面更出現多道裂痕，實是「愈看愈驚心」。然而，政府於去年施政報告提出的「明日大嶼」計劃同樣涉及填海造地，有關注團體質疑政府能否做好計劃的填海工程，擔憂「今日西九，明日大嶼」，直指「係倒錢落海，推市民去死！」



發展局局長黃偉綸於今年3月公布「明日大嶼」願景工程計劃估算約6240億港元，填海工程最快於2025年展開，攤分10至15年進行，計劃建議於交椅洲附近發展人工島，預計可提供1000公頃土地，提供約15至26萬個住宅單位。



公共專業聯盟召集人、資深工程師黎廣德指出政府為加快發展計劃，選擇以不抽走海水汙泥的方式填海，他形容計劃與西九文化區的建造模式甚為相似，需先興建地庫再起建築物，令工程難度大大增加，成本亦隨之提高，質疑政府做法或令計劃「因快得慢」。



他續質疑政府推行計劃操之過急，「基本上工程項目填完海要過10幾20年先起樓，(計劃)就唔係嘅，要即刻起」，明言「難免會出現問題」，批評政府欠缺周詳計劃，有誤導市民之縑。



民間團體「守護大嶼聯盟」召集人謝世傑亦指，西九文化區屬近岸地區，縱使出現沉降情況亦應較穩定，但現時出現陸沉情況令他甚為擔憂。他指「明日大嶼」計劃需於東大嶼一帶填海，比西九文化區存在更多不穩定性，又指「用番依家係西九嘅填海方法係東大嶼到做，到底穩唔穩陣？」直指政府應於未有周詳考慮下撤回計劃，擔心「今日西九，明日大嶼」，直斥計劃如倒錢落海，政府草菅人命。