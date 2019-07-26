修例風波：劉頴匡申周日中上環遊行

警方於過去周日(21日)中曾使用催淚彈、橡膠子彈等武器對付示威者，有份發起本月7日九龍遊行的劉頴匡今(26日)稱將於後日(28日)發起中上環大遊行，追究警方於21日無預警下開槍，惟現時警方仍未發出不反對通知書。



劉表示，遊行將於後日下午3時舉行，以遮打花園為起點，途經遮打道、畢打街等，進入中山紀念公園草坪後進行集會。他揚言要追究警方於21日無預警下開槍、甚至於橋上向下開槍，批評警方行徑罔顧在場人士安全，違反警例，定要追究到底，而同日出現元朗黑社會「恐怖襲擊」，顯示出香港「官警黑一家親」，傷害及威脅到市民人身安全。



劉又指，昨日(25日)曾就遊行與警方會面，期間警方不斷就路線及糾察問題提問，未有給予答覆及表態，但按照公安條例，明天(27日)下午3時未獲反對通知書即代表是次遊行合法。他強調，《基本法》賦予遊行集會自由，認為市民毋須警方批准都可以利用雙腳上街，顯示訴求及捍衞集會示威權利，他亦會堅持舉辦及維持和平、安全遊行。



現時中聯辦外已加強保安，劉稱遊行路線不會經中聯辦，至於遊行途經中區警署，若然警方擔心遭圍堵，應於遊行前交代當日開槍事件，市民滿意自然不會遊行。