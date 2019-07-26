1000女：916男　港兩性比例失衡持續惡化

香港男女失衡情況惡化。政府統計處出版《香港的女性及男性—主要統計數字(2019年版)》，展示按性別劃分的統計數字和指標。資料顯示，去年香港女性人口升至404萬人，男性人口為341萬人，撇除外籍家庭傭工，比例為1000名女性比916名男性，與2016年1000比925的幅度，男性數目再減少。



剩男剩女也是關注焦點，在1986年至2018年期間，15歲及以上從未結婚的女性數目上升59.7%，而男性則上升11.7%。在2011年，女性及男性的結婚率分別為每千名女性15.5宗及每千名男性17.6宗。至2018年，相關比率則為每千名女性12.2宗及每千名男性14.5宗。離婚數字則由1986年的4257宗，大幅上升至2018的2.03萬宗。



其中一方或雙方屬再婚的結婚數目由1986年的3333宗，上升至2018年的1.74萬宗。在2018年登記結婚的數字中，35.4%為其中一方或雙方屬再婚，而1986年的相應數字只是7.7%。香港男性與內地女性結婚的數目近年有下降趨勢，由2006年的2.81宗，下降至2018年的1.37萬宗。雖然香港女性與內地男性結婚有上升的趨勢，但數字仍然相對較少，在2018年只有7317宗。



在1986年至2018年期間，活產女嬰數目均少於活產男嬰，但由於女性和男性在生命周期中的死亡率不同，導致高齡人士一般以女性較多，在2018年，女性出生時的平均預期壽命是87.6歲，男性則為82.2歲，比較1986年及2018年60歲時的平均預期壽命，女性及男性分別增加6.7年及6.4年。