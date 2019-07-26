港首個癌症策略出爐　倡擴子宮頸及大腸癌篩查

癌症每年奪走不少生命，政府預計至2030年，每年癌症新增個案增至逾4.2萬宗，較現時增約35%。為減輕癌症對香港的負擔，食物及衞生局今(26日)公布首個香港癌症策略，在監測、預防、及早診斷等方面訂立多個策略、方向及預期成果，包括擴大子宮頸癌及大腸癌篩查的覆蓋率、新增癌症個案經理計劃、擴大醫管局藥物名冊內的癌症藥物涵蓋範圍等。



根據香港癌症數據，去年癌症個案奪去1.44萬人的生命，佔全港整體死亡人數約三分一，去年五大常見癌症依次是大腸癌、肺癌、乳癌、前列腺癌及肝癌，肺癌、大腸癌、肝癌佔死亡總數52.4%。



在預防及篩查方面，該局冀在2025年前增加子宮頸癌及大腸癌篩查計劃的覆蓋率分別10%及30%，另已委託香港大學進行香港婦女乳癌的風險因素，預計今年內有結果，為未來進行篩查提供數據。為提供適時及有效治療，該局指現時已為乳癌及大腸癌病人提供個案經理，未來會擴展至其他癌症，協助病人統籌治療的過程。



食物及衞生局局長陳肇始指，癌症策略是重要里程碑，展示政府對癌症防控的決心，政策會更對焦。她指，香港乳癌個案有上升趨勢，故數年前委託港大進行研究，暫未收到報告結果，未來會參考研究結果決定策略。



衞生署署長陳漢儀指，目前子宮頸癌及大腸癌篩查計劃的覆蓋率分別60.4%及28%，未來冀增至分別66%及36.4%。截至今年6月，已有14.6萬人參與大腸癌篩查計劃，當中1000多人確診大腸癌，可見計劃有一定成效，協助病人提早發現。