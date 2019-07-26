17殘疾生獲大學取錄　校方提供支援助學習

不少殘疾考生在今屆中學文憑試取得不俗成績，大放異彩，成功跨進大學門檻。大學聯招辦事處今日(26日)公布殘疾考生的特別考慮結果，香港大學及中文大學合共取錄17名殘疾考生，當中有聽覺障礙，長期病患，以及專注力不足、過度活躍等學習及發展障礙的學生，大學會為學生提供適切支援，協助他們盡快適應大學生活。



港大表示，已向13名有特殊學習需要的大學聯招申請人發出取錄通知，他們分別獲文學士、工程學士、經濟學學士、社會科學學士課程等發出取錄通知。港大學生發展及資源中心會了解有特殊學習需要同學的個別需要，為他們在學習和校園適應作出適當的安排及協助。



中大則為4名透過聯招申請入學的殘疾學生提供特別考慮，讓他們獲得取錄資格，惟最終取錄結果有待8月5日，聯招正式遴選結果公布後才可確實。中大指學生事務處負責協調各部門為有特殊需要的學生提供支援服務，包括輔助學習器材(如放大儀器及電動升降書桌)、宿舍設備的調節及改動、校園復康巴士服務、特別上課或考試安排、心理及就業輔導服務等。



中大大部分新落成的教學樓和宿舍亦已配備相關無障礙設施，學生事務處則成立由學生義工組成的服務隊，為校內有特殊需要的學生提供支援，互相扶持及成長，促進中大共融環境，有需要的學生可與學生事務處聯絡。