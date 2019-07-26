修例風波：元朗部分醫療服務明暫停　多間銀行及投注站關閉

「光復元朗」遊行明天(27日)極可能照原定舉行，醫管局今(26日)表示，預計明天元朗區可能有大型群眾活動，該區部分服務需要暫停。其中，元朗開心廣場的香港紅十字會輸血服務中心元朗捐血站會暫停服務，捐血人士需前往其他捐血站。



另外，新界西醫院聯網位於元朗水邊圍邨盈水樓的社康護理中心明日亦會暫停服務，已經聯絡預約當日服務的病人，另行安排其他服務時間。



新界西聯網會為有需要員工安排專線院車及留宿地點，並調整在聯網轄下5間醫院，即屯門醫院、博愛醫院、天水圍醫院、青山醫院及小欖醫院進行的護士課程臨床實習安排，所有護士學生明日不用返回上述醫院。



銀行方面亦有相應措施，渣打銀行(香港)宣布，為了確保員工及客戶安全，該行位於元朗的兩間分行將於周六(27日)暫停營業，櫃位服務、支票存款服務，以及現金及支票存款機服務會暫停，建議客戶期間可到天水圍或其他地區分行。



招商永隆銀行的元朗分行亦將於周六暫停辦公，建議客戶可改到荃灣分行。而上海商業銀行的元朗分行，亦需暫時停止營業，直至另行通知。



此外，賽馬會宣布，3間場外投注處明天暫停服務，包括元朗青山公路、合益路及泰衡街的投注處，另一間位於元朗洪水橋的場外投注處，會提早在傍晚6時關閉。