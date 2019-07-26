《清明上河圖》超前升呢3.0　互動工作坊添趣味

電子動態版《清明上河圖》相隔9年再度來港與市民見面。由故宮博物院等機構主辦的《清明上河圖3.0》數碼藝術展，今日(26日)起至下月25日於亞洲國際博覽館舉行，除了高清版的動態《清明上河圖》外，亦設180度球幕影院、親子民藝體驗空間等。展覽入場票價為10港元，連球幕影院票價為35港元。



其中高5米、長30多米的「盛世長卷」－－《清明上河圖》巨幅動態高清投影為全場焦點，由逾20位畫師合力花400多日時間，模仿原作者張擇端的筆觸及畫風而製成。影像由右至左投影出《清明上河圖》，市民只要「企定定」在巨幅前，約6分鐘便可欣賞完整幅畫作。另一較受小朋友歡迎的展區「宋『潮』遊樂園」則設一系列互動工作坊，讓參觀者親手嘗試點茶、印刷、畫團扇等傳統文化活動。



故宮博物院原常務副院長王亞民指出，《清明上河圖》原畫甚少展出，希望透過今次展覽，將畫作由靜變動，令一般老百姓亦容易了解宋朝的社會文化、風土人情。



來自深圳的陳女士攜兩女與友人一同來港參觀展覽，更讓女兒穿上具傳統特色的長裙。她表示，女兒特別喜歡互動遊戲部分，認為設計得十分精緻又好玩，「小朋友喜歡精緻的手工藝，可以在這邊體驗，感受到一些文化。」



張氏夫婦從報章上得知有此展覽，特意在網上購票前來參觀。張先生指，自己一直對歷史文化有興趣，9年前未有機會觀看動態版的《清明上河圖》，早前在書展買了一本介紹該畫的書籍，認為十分有意思，「(畫作)可以反映到宋朝當時好繁榮，有唔同動物、服飾。」他亦十分欣賞首次展出的「開放之城」展區，提到當中有展示出古代經商常見的香料，更可讓參觀者親身試聞，認為十分有趣。