修例風波：商界的士業憂元朗遊行爆混亂　籲雙方克制

因應網民發起明日(27日)的光復元朗遊行，立法會議員梁志祥今日(26日)連同一眾元朗商界及的士業界代表召開記者會，表達對明日遊行的擔憂，呼籲雙方克制。



元朗商戶老闆黃達光指出，商戶要自保只有關門，元朗站暴力衝突發生後的一日即22號，當日其店舖為避免發生衝突就提早關門，擔心明天情況會重演。他指，元朗大馬路租金昂貴，以1000呎商舖爲例，一天租金至少3000至4000港元，關閉一天就等於損失至少3000港元。



的士司機楊益群表示，現時有很多人因安全問題不敢入元朗，亦有行家亦不敢「接Call」，生意損失慘重；另一位的士司機葉國華亦坦言，明天不知道「開車定唔開車好」，擔心唔入元朗會被客投訴，而一旦堵塞被困又不知怎算。



梁志祥表示，元朗馬路狹窄，以大馬路為例，只要有2至3萬人必然會堵塞馬路，影響輕鐵運作，對元朗的交通造成傷害，警方應加強人手支援，他呼籲參與遊行的人士必須保持克制，切勿使用暴力，又希望不同派別的人摒棄所有政治立場，先考慮民生安定，不希望情況繼續發酵。



元朗區議員呂堅表示，連日有與警方聯絡反映對遊行的擔心，他引述警方指，除元朗警區外，新界北總區會全力支援，並會在三條主要的大馬路、安寧路、教育路加強警力。