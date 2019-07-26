港故mini：見證元朗發展　老街坊睹暴力事件感心噏

在剛過去的星期日晚(21日)元朗發生暴力事件，數十名市民被白衣人襲擊而受傷，之後又傳出黑幫會再引發暴力事件，令市民人心惶惶，有在元朗紮根超過半世紀的街坊更是感到痛心。



現年五十多歲的王先生在元朗土生土長，父親更是早在上世紀五十年代，就在元朗經營文具店生意，自己也在九十年代子承父業。在元朗生活幾十年，見到剛發生的暴力事件難免感到傷心和感觸，「好唔開心，好心噏，成條街舖頭都閂晒門，死城一樣，未見過。」



民風純樸 治安良好



見證元朗半世紀的成長，王先生認為當區的治安其實一直都不是太差，也有其可愛之處，民風純樸和諧，「元朗市中心以前本身唔係好多樓，係周邊啲村多，呢幾年有西鐵、三號幹線，好多嘢都令我哋元朗居民好方便，呢樣變化最大。」雖然外來人口多了，但王先生指很多元朗舊街坊仍在這裏，只是搬到附近的新屋苑，在他眼中，元朗仍是和諧的好社區。



與顧客情如朋友



經營的文具店在元朗立足幾十年，王先生的顧客很多都是區內街坊，也有附近的學校和工廠，多年來與街坊建立的關係，令他對元朗充滿感情之餘，生活也是離不開社區，「最開心就係同啲客有傾有講，好開心嘅，日日都OK。」他又指有一起成長的老街坊，更會帶同孫兒一同來購物，形容彼此的關係已是朋友，「嘻嘻哈哈，有講有笑咁。」



最大心願：社會和諧



王先生對元朗的感情如斯濃厚，自己的家經歷暴力事件，切膚之痛可以理解，旁人卻是難以想像。社會經歷動盪，王先生覺得成因複雜，希望社會各方面都有反思，如年青人要多思考，「唔好盲中中」，政府也要聽取民意，推出方案時不宜太快。而他作為升斗市民，只祈盼和平，「無啦，而家淨係想和諧，社會和諧就最好。」



今集《港故mini》用大約3分鐘，帶你走進元朗，聽聽當區老街坊的心聲。



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