修例風波：警務督察協會不滿張建宗代道歉　

政務司司長張建宗今日(26日)就元朗襲擊事件代表警隊向市民道歉，引起警隊極大反彈，多名警員包括警司上載制服徽章及委任證圖片，指張建宗「憑乜嘢代表警隊道歉？」要求他問責辭職。警察協會去信張建宗，指其言論完全抹殺警隊個多月來努力，徹底辜負人員對政府的全力支持，強烈希望與張會面以作澄清及還警隊一個公道。



香港警務督察協會主席伍偉基去信張建宗，指自政府提出修例以來，警隊成為政府與反對人士間磨心，個多月來受到連番暴力衝擊，甚至休班時也被網絡欺淩，連家人也遭受侮辱及恐嚇，警隊沒有退縮，從沒怨言，但「今天你(張)的發言，令眾多同僚對一直堅持的信念有所動搖。」



警察員佐級協會前主席陳祖光亦指，張建宗的道歉，如一把刀直插前線心臟，又指張不能代表警隊道歉，要求他辭職。警務處人事部則指管理層事前不知悉張建宗發言內容，並會盡快代4個職方協會約見張。



警察評議會職方協會亦發表聯合聲明，明確表示反對成立獨立調查委員會，認為此舉對警隊不公平，懇請政府莫負警隊一直的支持。