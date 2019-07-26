政Whats噏：無靠政府　梁福元荔枝園變荔園

元朗區議員梁福元經營大棠有機生態園多年，其前身為「大棠荔枝園」，幾年前曾經被揭發霸佔官地18年，但經拆卸違例建築後總算大步檻過，其後梁福元引入唔同品種嘅植物，想幫荔枝園翻身，大呻冇政府幫手，只能靠自己，而適逢25周年，最新搞作係同荔園合作，9月開幕，到時一邊有碰碰車等遊戲玩，另一邊就有生態園可以摘下提子等生果，佢仲話發展緊露營營地，今次有租中間啲官地先，做足程序，睇嚟真係經一事長一智嘞！



唔少人聽到梁福元同荔園合作，第一句一定會問「荔園？定荔枝園呀？」眾所周知，大棠有機生態園之前個名叫大棠荔枝園，但無花無假，今次真係同荔園合作，現場所見，荔園嘅設施已經開始運入場地。梁話，對方主動聯絡佢，初步打算引入碰碰車等機動遊戲，主要因為佢有現成場地，已經改晒土地用途，加上可以停泊約1000部車，依家會營運兩年試下反應，如果反應好，隨時續期，承認公共交通唔夠市區方便，所以都不斷同啲部門爭取道路方便啲。



梁一直形容自己「半退休」，依家一半時間擺喺做區議員嘅社區，另一半就搞生態園呢啲開心生意，唔得閒搞政治，政治唔啱佢玩，原來佢最近做咗華南農業大學香港校友會永遠主席，仲話大家以後叫佢做農夫就得架啦。佢大呻自己唔似得其他大型主題公園有政府資助，只能靠自己，不過近年有機水果生意都唔錯，有機菠蘿賣成100蚊一個，但轉頭就賣晒，近一兩年仲引入有香印、長青玫瑰等品種嘅提子，產品生意一年都有1000萬港元，不過賺到嘅錢都攞晒去營運啦。



生態園到底有咩要營運呢？梁話，依家有3、400隻孔雀、超過300隻羊等有成千隻動物，園內養魚之餘，會收集有魚糞嘅水，用嚟施肥，又會收集動物糞便，搞埋堆肥添。



雖然梁大呻搞生態園只能靠自己，但聽落佢有咁多大計，證明如果搞得好，唔靠政府自由度仲大啦！