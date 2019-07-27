修例風波：473車長實名聯署　促港鐵認處理元朗站襲擊事件失當

港鐵西鐵線元朗站周日（21日 ）晚發生白衫人襲擊市民事件，有白衫人更走到月台及衝入車廂打人，當時港鐵列車沒有開車載走乘客，反而開廣播要求乘客下車，做法受到外間批評。有港鐵車長不滿港鐵控制中心方面決策失當，令車長成為眾矢之的，周四(25日)發起實名聯署，要求港鐵正視事件，否則不排除進一步行動。至昨晚（26日）最少有5條列車線共473名車長參與聯署。



聯署最初由將軍澳線列車車長發起，提出3大訴求，包括要求港鐵發新聞稿，公開承認中央控制中心決策失當並道歉，澄清清客安排並非車長一人的責任；其次要求港鐵追究並譴責警方21日當晚救援遲鈍，要求警方答覆日後若發生同類事件如何安排；以及要求管理層與前線員工共同制訂及商討有關8月4日將軍澳遊行時的安全措施與指引，以恢復前線員工執行職務的信心。



其後西鐵線、馬鞍山線、觀塘線及荃灣線的車長，亦陸續加入實名聯署。港鐵回應時表示，公司管理層近日已與不同組别的員工會晤，聽取意見並討論如何加強各項安排，以保障員工及乘客安全。又指會因應車站附近的公眾活動，密切留意車站情況，調配人手盡力維持服務，並已要求警方加派人手於車站巡邏及處理治安事件。