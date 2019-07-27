東方日報A1：警方唔批　難阻示威

為抗議白衫軍追打市民而發起今日的「光復元朗」遊行，雖然上訴委員會維持警方反對遊行的決定，但發起人會按原定計劃，自己由水邊村遊樂場步行至元朗站，籲市民不要追隨他，同時網上有多個號召今午在元朗聚集的活動如「元朗行腳大祈願」及「7.27元朗南生圍生態遊」等，集中在今午二、三時在水邊村遊樂場與西鐵元朗站為起點，令可能爆發亂事危機增加，昨已瀰漫緊張氣氛。區內居民紛紛到超市搶購食品和即食麵「儲備」，部分超市食品掃清急需補貨。立法會議員和區議員指居民人心惶惶，呼籲各界冷靜。



「光復元朗」發起人鍾健平昨向公眾集會及遊行上訴委員會上訴警方向他發出反對遊行通知書，但遭維持原判。鍾健平對結果感強烈憤慨及失望，批評委員會剝奪市民遊行集會自由，他今日將按原有計劃，自己由水邊村遊樂場步行至元朗站，呼籲市民不要跟隨他行動。他不估計會否發生衝突，而鄉議局亦表明不會阻止遊行，相信不會有安全問題。



鍾在聆訊上逐點反駁警方於反對通知書上的原因，指警方形容大馬路「人口稠密，商舖林立」會影響居民，反問為何港島多次大遊行則無問題。警方則稱，史無前例收到二千封電郵和信件要求反對遊行，又羅列網上很多激進言論，認為不容忽視，例如「帶刀帶棍」及「燒村」等。警方表示其中一宗集會也基於公眾安全和秩序發出反對通知書，參與者或違法，警方會視乎實際情況採取行動。



今日在元朗水邊村遊樂場會有不同的集會，發起光復屯門公園的巫堃泰發起悼念前總理李鵬的宗教活動，指警方會以非法集結罪拘捕遊行人士，他會由水邊村遊樂場步行去元朗站。亦有網民發起「元朗行腳大祈願」，集合點是十二時在水邊村遊樂場步行往西鐵元朗站，另一個網上通知搞「人體鍊成 復活李鵬」追悼及動漫交流會，下午二時在水邊村遊樂場集合，寫明鍊成材料「全副安全裝備黑狗血」。



另有下午三時從西鐵元朗站集合的「7.27元朗南生圍生態遊」。步行及多個集會在今午集中在水邊村遊樂場及元朗站，形成這段高危道路。



立法會議員兼元朗區議員梁志祥擔憂今日可能發生衝突或混亂，經過七二一暴力襲擊，居民人心惶惶，害怕今日再發生衝突，呼籲示威者無論用甚麼名義遊行，都要以和平、非暴力進行。



元朗區議員呂堅說已要求警方在元朗三條主要街道，包括大馬路、教育路和安寧路，提供相應警力支援，預防發生衝突能即時介入調停。衝突危機前夕，居民做足準備，紛紛去超級市場掃貨，即食麵和杯麵成搶購目標，多間超市急需補充貨源應付。



四名元朗居民林進、關俊笙、伍健偉及林家樂昨向警方申請遊行，路線與鍾健平相反，以元朗站為起點，朗屏站為終點，務求減少遊行人士與村民接觸，警方最後向他們發出「反對通知書」。



消息指，警方已向今日「光復元朗」遊行發出「反對通知書」，但預期會有一定數量市民「到訪」元朗，警方將派出三千警力應對可能會發生的衝突場面，包括四個總區應變大隊，主要是各總區的機動部隊及衝鋒隊人員。有警官呼籲到訪的市民保持和平理性，切勿進入圍村，避免引發衝突。



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