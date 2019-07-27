東網透視：廢棄鮮花再造飾物　橙皮啤酒蒜頭變燈罩

一雙巧手可以讓廚餘化作美食，也可令鮮花保留永不凋謝的美麗。有花藝師眼見一個大型活動的花籃和花牌，已耗費了足以放滿一個足球場的花瓣，2年前開始回收廢棄鮮花，製作成乾花和花酵素，又將花莖編成織物和循環再用花泥等。她因重複地解拆花材和搬運花泥，令肩膀受傷及一段時間不能躺卧，但將乾花送到社福機構，令收到花的公公婆婆好開心，感覺價值。



林南雅在「貓眼工作室」工作一腳踢，幾乎每次都是即日通知有廢棄花材，她到覝場將花材連花泥搬回工作室，最高紀錄曾處理了50籃花材。她稱，大部分鮮花都送入堆填區，花泥需要200年才可被分解，因此她展開回收工作。她示範以砂乾法製作乾花，將乾燥砂層層填充於花瓣之間，再溫柔地倒出乾燥砂，令害鮮花保持形態，又用各種壓花方法將鮮花化為飾物。



非牟利組織「食享香港」邀請她參與下月10至11日在中環藝穗會舉行的「盛食派對」，指導公眾用廢棄鮮花製作乾花及售賣壓花飾物。「食享香港」自2009年起開啟救食助人的活動，召集人歐陽寶珍表示，救食行動回收菜販丟棄仍可食用的蔬菜，再派發給有需要人士，而「盛食派對」將有機廢物化為新產品，是香港前所未有的新概念，希望藉此開啟新的環保潮流，引起公眾尤其年輕人對「剩食升級」的注意，加入惜食減廢的行動，創造「環保新經濟」。



10多個食品製造、手作及烹飪單位參與活動，透過市集及工作坊讓公眾體驗廢棄有機垃圾再造過程及購物再造產品；同場還有用橙皮製作橙味啤酒、用蒜頭衣做燈罩等工作坊，以及講座和電影會等。歐陽寶珍寄望活動可吸引更多有志將剩食升級的環保工作者加入，為他們提供支援網絡和資源，助力環保。

