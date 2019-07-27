探射燈：北上體檢質素參差　曾有報告造假冒簽

由於內地診所收費較低，不少長者選擇到內地求診及接受身體檢查，楊婆婆亦曾到廣州求醫，她透露掛號費只需約60港元，更有醫生提供約1000港元的癌症診斷服務。



但早前有內地體檢公司負責人踢爆，行內有公司抽完血不化驗，亂作報告結果，導致不少人發現病情時已是末期；亦有人自稱體檢公司前員工，揭有客人在中心獲得的體檢報告指其身體並沒問題，但醫院卻確診他患末期癌症，並已擴散全身，後來更發現該中心的無牌職員，冒用已去世的醫生名字簽發體檢報告，遭有關當局調查。



立法會議員郭家麒表示，注意到有本港長者到內地檢查的趨勢，過往亦曾收到投訴，「話有嚴重疾病但其實冇，又或者其實有重病但搵唔到。」他坦言，內地醫療機構質素參差，可信性成疑，報告未能確實反映病人情況，難以建議長者到內地接受檢查及求診。



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