探射燈：政府推動基層醫療　服務散亂不合需要

公營醫療面對龐大壓力，政府推動基層醫療服務，惟服務繁多散亂，被批定位不清晰。2017年施政報告提出在葵青區設立地區康健中心，由政府出資，透過公私營合作營運，為居民提供健康評估、跟進長期病患及護理等服務。該中心料今年第3季啟用，政府又考慮於觀塘、油尖旺、灣仔等多區設立康健中心。



然而，去年「關注葵青康健中心民間連線」訪問超過900名居民，發現70%受訪者未曾聽聞有關康健中心，60%人認為該中心提供的服務並不切合需要，最多受訪者認為應增設牙齒健康、精神健康、認知障礙症等服務。



「唔少街坊覺得冇幫助，驗血糖、血脂，區議員辦事處都做到。」青衣地區發展主任冼豪輝指，即使中心提供物理治療、中醫等服務，惟有關服務需收費，居民寧願到公立醫院或普通科門診排期，料初期使用率不高。他又指，區內對眼科及牙科服務需求殷切，曾提出於中心加入有關服務，但未獲當局正面回應。



計劃中包括1間主中心及5間附屬中心，主中心選址於葵涌九龍貿易中心，冼批評政府做法多此一舉，「將來加租或轉業主點算？想長時間做冇可能租私人物業。」他建議，若政府有意於18區推動基層醫療服務，應在政府物業設立綜合健康中心，重整現時散亂的服務。



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