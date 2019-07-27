探射燈：健康中心資源短缺　長者體檢等39個月

衞生署轄下18間長者健康中心，為65歲或以上長者提供平價身體檢查及治療服務，惟曾接受服務的人數不足全港合資格長者5%。多區中心登記輪候時間長，部分更達3年零3個月，平均每日僅8名長者接受服務。已登記的長者不諱言愈等愈耐，有長者急不及待用醫療券到私人機構接受身體檢查，變相削減治療預算。有關注團體批評，中心服務人數遠不及基層長者數目，促政府改善基層醫療服務。



正領取綜援、獨居於深水埗的楊婆婆，現年68歲，有血脂高、胃病及膝關節痛症等毛病，去年中到就近的南山長者健康中心申請，預計於今年9月底可登記成為會員接受身體檢查。她指，有關檢查輪候時間長，故經朋友介紹用醫療券跨區到荃灣1間私家診所接受身體檢查，「有啲長者唔捨得用（醫療券），留起有咩事先用。」



長者健康中心供合資格長者申請成為會員，正式登記當日接受身體檢查及健康評估，並繳付110港元年費。其中以屯門湖康長者健康中心輪候時間最長，預計需要39個月。80多歲的余婆婆在該中心接受身體檢查多年，直言近年輪候時間愈來愈長，下次檢查預計於明年4月進行，「由等1年變咗等年半。」



長者健康中心最新總登記人數共有逾4萬人，惟現時全港65歲以上長者逾116萬人，即曾接受服務的長者僅4%。過去3年的總登記人數持續上升，但同期中心人手卻僅增6人。以屯門湖康及石硤尾南山兩間中心為例，每日平均僅為8名長者進行健康評估。



香港社區組織協會社區組織幹事連瑋翹指，隨着社會老年化，醫護人手遠遠追不上服務需求，建議政府參考學童健康普查，統籌多項基層醫療服務。



立法會議員郭家麒批評輪候時間極不理想，多種疾病如糖尿病、高血壓以至部分癌症，可透過身體檢查盡早發現，從而減低整體患病率，長遠而言減輕醫療負擔。他續指，醫療券每年開支高達30億港元，建議政府將有關開支投放於長者定期檢查。



衞生署發言人指，去年接受健康評估的長者人數為47710人，截至今年3月，長者健康中心的人手共181人。發言人又指，長者健康中心實施多項改善措施，包括在治療服務使用率較低的中心提供額外健康評估服務、在所有中心設定更多名額分配等。

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