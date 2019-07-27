Dr.東：6個月大嬰兒　飲食須加入含豐富鐵質食物

嬰幼兒因為發育迅速，容易出現缺鐵問題，造成缺鐵性貧血，妨礙成長。衞生防護中心在最新一期的《非傳染病直擊》建議父母為嬰幼兒準備的飲食應保持均衡，注意有否攝取足夠鐵質，尤其要提供含豐富鐵質的食物，例如蛋黃、深綠色葉菜、肉類及魚類等。至於兩歲或以上兒童，已可根據健康飲食金字塔的建議進食。



防護中心提醒家長，嬰兒在六個月後，單靠飲奶已不足以滿足他們的營養需要，尤其是對鐵質的需求。父母應在嬰兒六個月大開始提供含豐富鐵質的食物，例如蛋黃、深綠色葉菜、豬或雞肝、肉類、家禽、加鐵嬰兒穀物、乾豆、豆腐及魚類，這些食物容易壓成蓉狀，方便嬰兒進食。世衞亦建議六個月至兩歲的幼兒，日常膳食應包括水果及蔬菜，亦應每日食用或盡量經常食用瘦肉、去皮禽肉、魚或蛋。



部分兒童或成年人有選擇服用補鐵藥丸或相關補充劑，防護中心提醒市民，補鐵藥丸有機會影響身體吸收其他礦物質及引致腸胃不適，甚至會與某些藥物產生不良的相互作用。若長期攝取過量鐵質，亦可引致多重器官衰竭，甚至死亡。中心建議市民購買或服用任何鐵質或其他膳食補充劑前，要先諮詢醫生或註冊藥劑師的意見。