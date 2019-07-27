Dr.東：女性貧血易早產　宜多食瘦肉補鐵質

香港不少女性攝取鐵質不足，造成缺鐵性貧血，勿以為只是小事，它有機會令育齡婦女出現早產及嬰兒夭折等危機，影響深遠。衞生防護中心最新一期《非傳染病直擊》重點探討缺鐵性貧血問題，指25至64歲女性是患病率較高群組，建議她們多攝取鐵質豐富食物如瘦肉、海產、蛋及黃豆製品等；至於茶或咖啡是「降鐵」元兇，應盡量避免飲用。



衞生防護中心表示，貧血是一個公共衞生問題，除了後天或遺傳性疾病的地中海貧血，貧血最常見原因是缺乏鐵質所致。貧血患者會出現疲乏、臉色蒼白、氣促、心跳加速、頭痛及暈眩等。兒童因為成長發育，是其中一個容易出現貧血的群組，孕婦需大量製造紅血球，對鐵質需求量大增，亦較高危，月經量較多的女性亦然。奉行某種飲食模式的人士，特別是餐單缺乏豐富鐵質的食物，貧血風險同樣較高。



根據衞生署人口健康調查數字，香港有1.3%的15歲或以上人口確診貧血，女性較男性多。患病率以45至64歲女性較高，其次是25至44歲女性。至於14歲或以下兒童患病率則為0.5%，但有關數字可能被低估。至於孕婦方面，貧血情況有改善，由2010年的4.7%，下降至2018年的2.6%。



貧血可影響身體機能及削弱人體免疫力，對於幼童來說，嚴重貧血可妨礙生長及認知發展。孕婦貧血會增加早產、嬰兒出生體重過輕甚至新生兒死亡等風險。嚴重的貧血更會令重要器官缺氧，導致心臟衰竭等。於2015年，世衞估計全球約有78,000人因缺鐵性貧血而死亡。血紅蛋白是診斷貧血的指標，懷孕婦女血紅蛋白水平（克/升）低於110，15歲或以上非孕婦低於120，便屬貧血。



要預防或改善缺鐵性貧血問題並非難事，防護中心指大多數病例可透過均衡且多樣化飲食，以及適量進食含豐富鐵質食物，改善問題。含豐富鐵質食物包括瘦肉、海產、蛋、黃豆及其製品、新鮮水果、深綠色葉菜、乾豆及堅果。當中肉類及魚的血紅素鐵相比植物的非血紅素鐵，更容易被人體吸收。維他命C可促進鐵質吸收，例如番茄、西蘭花、橙及奇異果。



至於茶、咖啡或紅酒中的單寧酸，以及牛奶或芝士等高鈣食物，會妨礙或減少鐵質吸收，防護中心建議進食鐵質含量高的食物時，應避免進食這些食物，或盡可能於用膳前2小時或用膳後1小時才飲用或進食。



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